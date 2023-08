Dopo la vittoria del Catanzaro sul Foggia, sono scese in campo altre sfide per quanto riguarda i playoff di Coppa Italia

Dopo la vittoria del Catanzaro sul Foggia, sono scese in campo altre sfide per quanto riguarda i playoff di Coppa Italia.

Nel pomeriggio largo successo per la Reggiana che ha rimontato e vinto 6 a 2 contro il Pescara. Nei match serali vittoria di misura per 2 a 1 della FeralpiSalò contro il Vicenza, mentre sono serviti i rigori per decretare la vittoria del Cesena sulla Virtus Entella.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG