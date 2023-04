L’Inter di Inzaghi e la Juventus di Allegri si affronteranno per il ritorno della Semifinale di Coppa Italia: ecco dove vedere il match

Mercoledì 26 aprile alle ore 21.00 a San Siro andrà in scena Inter-Juventus, sfida di ritorno delle Semifinali di Coppa Italia: scopri qui dove vedere il match in tv e in streaming. La gara d’andata allo Stadium terminò sul risultato di 1 ad 1.

La partita verrà trasmessa in diretta su Canale 5. Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l’app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it/.

