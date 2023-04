Alcune particolari statistiche riguardanti la stagione che sta vivendo Lautaro Martinez con la maglia dell’Inter in campionato

In vista del match contro l’Empoli, l’Inter sottolinea alcune statistiche riguardanti Lautaro Martinez e le sue conclusioni verso la porta.

Su inter.it si legge: «TORO ALL’ATTACCO – Lautaro Martinez in questo campionato ha tentato 108 conclusioni e ha partecipato a 144 tiri dell’Inter: nessun giocatore ha fatto meglio del Toro in questa Serie A. L’argentino ha messo a segno 2 gol contro l’Empoli, entrambi arrivati nella vittoria per 4-2 dei nerazzurri a San Siro nella scorsa stagione».

L’articolo Inter, le statistiche di Lautaro: nessuno in Serie A ha fatto meglio di lui in questo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG