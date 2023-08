Coppa Italia, la Salernitana e il Sassuolo passano al prossimo turno: tutto facile per i campani, i neroverdi ai supplementari

La Salernitana passa ai sedicesimi di Coppa Italia. Contro la Ternana basta un gol di Candreva nei primi minuti di gioco per poi amministrare il vantaggio per tutta la partita.

Più impegnativo il passaggio di turno del Sassuolo: i neroverdi iniziano subito a rincorrere il Cosenza, che passa in vantaggio con Tutino dal dischetto. Pareggio nel finale del primo tempo con Bajrami e poi 2-1 su rigore di Pinamonti. Al 90′ però il Cosenza pareggia con Mazzocchi. Nei supplementari i calabresi finiscono in inferiorità numerica: con l’uomo in più arrivano i gol di Ceide e la doppietta di Mulattieri.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG