Occasione di riscatto. Archiviata la sconfitta contro la Lazio per il Milan Primavera è tempo di tornare in campo. Domani la sfida in Coppa Italia contro l’Empoli:

i toscani, un mese fa, avevano inflitto ai rossoneri la prima sconfitta in campionato. Per i ragazzi di Abate quindi sarà una doppia occasione di riscatto con gli ottavi di finale della competizione nel mirino.

