Sandro Corapi, mental coach dall’esperienza quarantennale, ha parlato ai microfoni di Tuttosport dell’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic e del suo possibile ritiro:

Ha mostrato di avere una forte autostima, questa lo può aiutare. Negli anni si è creato una forte risorsa emotiva interna, oltre che un’immagine potente verso l’esterno e pure verso l’interno.

Un campione come lui è quello che riesce a trovare soluzioni a eventuali problemi. Potrebbe ritagliarsi così un nuovo ruolo, quello che è successo negli ultimi due anni, quando non ha fatto il calciatore, ma il mentore. In tal senso potrebbe aver già metabolizzato un futuro addio al calcio

