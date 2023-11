Il vice allenatore del Milan Femminile, Davide Cordone, ha analizzato così il pareggio rimediato dalle rossonere contro la Sampdoria

Al termine del match pareggiato dal Milan Femminile contro la Sampdoria, il vice allenatore rossonero Davide Cordone ha parlato così ai microfoni di Milan TV.

SUL GOL DEL PAREGGIO SUBITO – «Una di queste disattenzioni ci è costata il rigore che ha poi portato al pareggio della Sampdoria. Peccato perché la squadra ha fatto il suo dovere, ha cercato di vincerla e l’ha approcciata bene. È andata in vantaggio, ha avuto anche le occasioni per chiuderla. Purtroppo quando commetti una disattenzione, in area di rigore soprattutto, subisci il rigore del pareggio. Dispiace, le ragazze in settimana si erano allenate bene. Lunedì ci ributtiamo a preparare la prossima partita»

TANTE OCCASIONI NON SFRUTTATE – «Il loro portiere ha fatto un intervento, non so se di istinto… Comunque brava lei. Noi dovremmo essere più cattive sottoporta, amen. Ci rimbocchiamo le maniche come abbiamo fatto la scorsa settimana ed andiamo avanti»

SUL DERBY CONTRO L’INTER ALLA PROSSIMA – «Sappiamo tutti quanto è sentito il derby, quindi ci prepareremo bene. Speriamo di fare una grande prestazione e che questo benedetto campionato del Milan possa svoltare».

The post Cordone dopo il pari del Milan Femminile contro la Sampdoria: «Peccato, la squadra ha…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG