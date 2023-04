Le parole dell’ex portiere del Chievo Sorrentino sull’episodio accaduto a Lukaku durante Juventus-Inter di Coppa Italia

Ospite negli studi di Mediaset, l’ex portiere Sorrentino ha parlato dell’episodio accaduto a Romelu Lukaku durante Juventus-Inter.

LE PAROLE – «Il Daspo per tre, sei mesi o un anno non basta più. Ci sono i video, con tutta la tecnologia è giusto che venga punito chi sbaglia. Quella dell’altra sera era una gara importante ma si vedono anche giocatori come Chiesa e Barella che a fine gara si abbracciano. Allo stadio ci vanno anche i bambini e le famiglie e lo sport che dobbiamo mostrare non è questo. Il razzismo va combattuto a 360 gradi a prescindere da quale maglia indossi, dalla tua religione o dal colore della tua pelle. Non dobbiamo vedere più scene del genere, sono davvero imbarazzanti».

