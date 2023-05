Cori razzisti a Juric, la decisione del Giudice Sportivo verso lo Spezia dopo quanto accaduto con il tecnico del Torino

Il Giudice Sportivo decide di intervenire sui cori razzisti che alcuni tifosi dello Spezia hanno rivolto all’indirizzo del tecnico del Torino Ivan Juric.

Chiuso per un turno il settore distinti dello stadio Picco, con la squadra ligure che quindi non potrà contare su quello spicchio di tifo alla prossima gara in casa.

