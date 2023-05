Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juve, si è espresso così sui cori razzisti a Vlahovic in Atalanta Juve

Nell’intervista a margine dell’evento presso Barberino’s a Torino, Claudio Marchisio ha preso posizione dopo i cori razzisti a Vlahovic in Atalanta Juve.

RAZZISMO SU VLAHOVIC – «Non bisogna essere leggeri su questi temi e non mi riferisco solo alle parole di Gasperini. Parlo anche di Kostic, siamo stati tutti in silenzio quando è successo a lui perchè non ha fatto un minimo di reazione e non se ne è parlato. Bisogna cercare di essere severi su questo e bisogna dare segnali veramente forti non soltanto per cosa succede al di fuori dai nostri confini. Bisogna avere il pugno duro e allo stesso tempo va cambiato il regolamento, non si può aspettare che un giocatore arrivi alla squalifica come Vlahovic per togliergli il cartellino. Non può essere così e penso che debba rimanere una decisione dell’arbitro di quel momento, lui deve avere la sensibilità di capire come gli altri giocatori. Ma parlo per tutti in tutti gli stadi. Bisogna essere forti su questo, i riflettori e l’attenzione che c’è… Il problema è nelle serie minori, nelle strade, nelle scuole. Non bisogna essere per niente morbidi. Ci sono stati casi di giocatori che hanno reagito da subito».

REAZIONE VLAHOVIC – «Molti cercavano di sottolineare che fosse lui a incitare il pubblico. Ho guardato la reazione dove chiede silenzio, ma poi non è andato sotto la curva ma ad esultare con i compagni. La provocazione gli è arrivata, non è stata fatta da lui. Dispiace per il fatto di Gasperini che non abbia preso posizione contro la sua curva. E’ come se Vlahovic tra 4 anni andasse dall’Atalanta, facesse 30 gol, ma gli stessi stupidi razzisti sarebbero capaci di esultare. Bisogna fare attenzione a cosa si parla. Noi abbiamo questa responsabilità, anche il regolamento deve cambiare. Se continuiamo a renderlo così ci sarà sempre un problema. Io conosco chi ha avuto un Daspo in curva alla Juve, ha pagato nonostante abbia detto che si è fatto prendere dalla situazione. Non si scherza su questa cosa, anche se ti senti preso e vuoi starci dentro non puoi starci».

L’INTERVISTA COMPLETA DI MARCHISIO DA BARBERINO’S

