Flop di Fabrizio Corona nella sua apparizione alla trasmissione “Avanti Popolo” su Rai 3 per il caso scommesse

Non è andata come auspicava Fabrizio Corona la sua partecipazione al programma Avanti Popolo in onda su Rai 3, nel quale era intervenuto per parlare del caso scommesse.

I dati riportano come, a seguire il suo intervento, siano stati solamente in 742mila, con uno share del 4,3%. Una vera e propria fuga degli spettatori durante la trasmissione.

The post Corona flop ad “Avanti Popolo”: il pubblico scappa da Rai 3. I dati appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG