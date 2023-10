Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Mercoledì 18 ottobre: notizie Serie A

Fagioli ha confessato di non avere mai scommesso sulle partite della Juventus, raccontando alla FIGC tutta la sua situazione. Sui social, poi, si è sfogato per tutta la situazione. Intanto Corona ha tirato in ballo il nome di Gatti nel caso scommesse.

Verso il Milan Allegri conta di riavere Vlahovic, mentre Chiesa ha svolto lavoro differenziato anche oggi ed è ancora in dubbio.

CONTINUA A LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A SU CALCIONEWS24

The post Notizie Serie A LIVE: Fagioli racconta tutto e si sfoga, novità su Chiesa e Vlahovic appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG