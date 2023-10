Corona: «Ho nomi, filmati e documenti. Spalletti? Ha cacciato Tonali per un altro indagato». Le parole a Striscia la Notizia

Fabrizio Corona torna a fare nomi per il caso scommesse. Ricevuto il Tapiro d’Oro, l’ex paparazzo ha parlato a Striscia la Notizia continuando a fare nomi oltre a quelli già usciti di Zaniolo, Fagioli e l’ex Milan Tonali.

CENSURA SU RAI TRE – «Ci sono rimasto male per la censura, ma l’ho scritto a differenza delle altre volte. C’erano accordi. Ho 50 anni, non sono quello dei tapiri di 25/30 anni. Abbiamo delle prove. Puoi lanciare un audio clamoroso dove parlano 4 giocatori famosi, di cui 3 importantissimi che non sono dell’indagine, e poi non lo manda la regia Io sarei andato alla trasmissione per fare una cosa buona, conosco i produttori. Non volevo il pubblico. Arrivo lì, entro e mi dicono che non sarebbe andato in onda. Non mi hanno detto che avrebbero chiuso prima, la conduttrice non entrava nel discorso mentre parlavo. Hanno chiamato durante la diretta Se succede una cosa prima ci penso».

NOMI – «Ho nomi, filmati, documenti e registrazioni. Ho il nucleo legato al centro scommesse dei giocatori. Tiro fuori El Shaarawy, cosa mi avreste chiesto? Lei non ha fatto le domande. I nomi sono secretati, ma li avremmo portati. C’era il testimone di Zaniolo con tutte le prove. Fagioli? Tutti i giocatori dell’Under 21 giocano. Casale era ingoiato fino al collo. Sono qui per l’inchiesta, non solo per i nomi. Fagioli ha parlato di Gatti e siamo a due. Io poi mi muovo solo per soldi. Fare i nomi è da spione e io non lo sono. Posso fare trenta nomi, tanto sono tutti coinvolti. Loro avevano gli audio di Zaniolo, un video di Zalewski che palleggia e parlava di scommesse. “Quanto ci hai messo Anto” si sente, lui è il nipote di quello che abbiamo intervistato e abbiamo tutte le prove. Antonio Esposito».

SPALLETTI – «Perchè non date il Tapiro a lui? Lui aveva detto che chi ha scommesso era giusto pagasse, poi ha insultato Corona. Poi perde 3-1 e metà centrocampo è coinvolto. Ma poi la roba più assurda è che caccia Tonali e Zaniolo e chiama El Shaarawy».

