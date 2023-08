Si accende il mercato anche attorno all’ex attaccante della Lazio.

Joaquin Correa dopo aver rifiutato ogni offerta pervenutagli sta inizia a pensare sempre più seriamente che cambiare aria è la soluzione migliore. L’Inter già da tempo gli ha fatto sapere che ritiene conclusa la sua avventura nerazzurra è sabato sera lo stesso Inzaghi, colui che più di tutti credeva in lui, lo ha lasciato in panchina anche quando c’era da sostituire Lautaro Martinez.

Joaquin Correa

Sebbene il tecnico abbia smentito in conferenza stampa che la scelta di inserire Frattesi e non lui non sia stata dettata da motivi di mercato, è molto difficile non vederci un indizio ben preciso in tal senso. Il Corriere dello Sport sostiene che sul Tucu ci siano Betis Siviglia, Bournemouth e Torino. A seconda della formula della sua cessione l’Inter sceglierà il sostituto: se verrà ceduto in prestito i nerazzurri tessereranno lo svincolato Alexis Sanchez altrimenti tratteranno un profilo più giovane ma di sicuro avvenire.

