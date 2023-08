Joaquin Correa resta tra i nomi in uscita dall’Inter. L’argentino non trova una sistemazione e blocca parzialmente il mercato

Per il calciomercato Inter, Joaquin Correa è un ostacolo non da poco. L’argentino è considerato in uscita dai nerazzurri, che non hanno però ricevuto alcuna offerta o interessamento di rilievo. La società nerazzurra ipotizzava un possibile doppio colpo in attacco solo in caso di addio dell’ex Lazio.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, ad oggi gli uomini di mercato nerazzurri lavorano per un solo colpo in entrata in attacco. Il Tucu al momento sembra poter restare alla corte di Inzaghi, ma qualcosa potrebbe muoversi negli ultimi giorni di mercato.

L’articolo Correa Inter, nessuna richiesta: tramonta l’ipotesi doppio colpo in attacco? proviene da Inter News 24.

