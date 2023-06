L’attaccante dell’Inter, Joaquin Correa, ha detto la sua in vista della Finale di Champions League contro il Manchester City

Intervenuto ai microfoni di TNT Sports, anche Joaquin Correa ha parlato della Finale di Champions che l’Inter giocherà il 10 giugno contro il Manchester City.

QUANTO POSSIAMO FARE MALE AL CITY? –: «Credo che la nostra linea offensiva sia molto buona, come il centrocampo; abbiamo visto durante tutto l’anno come siamo capaci di lavorare insieme. L’attacco migliore è quello fatto insieme, dobbiamo provare a far male al Manchester City con le nostre armi».

ISPIRAZIONE DAGLI ARGENTINI DELLA STORIA DELL’INTER? –: «Chiaro, essendo io argentino e con tutto quello che hanno fatto qui i miei connazionali, penso sia una bella cosa poterlo ripetere ed entrare nella storia. Daremo il massimo e poi vedremo come andrà».

FINALE PERFETTO? –: «Tornare a Milano con la Coppa. Sarebbe il massimo».

