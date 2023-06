Questa la classifica sull’affluenza allo stadio in questa stagione riguardante gli spettatori dell’Inter e delle altre squadre di Serie A

I tifosi dell’Inter hanno dimostrato per tutta la stagione (ed anche per quelle precedenti) di essere dei fedelissimi sostenitori della squadra, non facendo mai mancare la propria presenza allo stadio. Calcio e Finanza ha analizzato quelli che sono i numeri da record per questa stagione di Serie A: registrata la seconda miglior media spettatori dal 2000 a oggi con solo l’annata 99/00 che ha fatto meglio (con una media di 29.495 spettatori).

Serie A, nel 2022/23 stadi pieni all’80%: da Inter e Milan a Roma, Napoli e Juventus, ecco chi ha riempito di più il proprio impianto nel torneo appena concluso. E per il campionato miglior media spettatori dalla stagione 1999/2000 https://t.co/p0shZ77a5Z pic.twitter.com/WaIIe35YZu — Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) June 6, 2023

Chi è stata la squadra col maggior numero di presenze allo stadio? Guidano la classifica i nerazzurri col 95,8% di riempimento dell’impianto di San Siro. Segue il Milan col 94,8%, poi la Roma col 92,9%. Al quarto posto l’Atalanta col 92,3%. Solo quinto posto per la Juventus che si ferma al 90,8%.

