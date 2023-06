L’Inter ha pubblicato sui propri social una locandina per la Finale di Champions League che disputerà contro il Manchester City

L’Intelligenza artificiale sta prendendo sempre più piede, ed anche l’Inter dimostra di rimanere sempre al passo con i tempi: i nerazzurri hanno realizzato una locandina per la Finale di Champions League contro il Manchester City utilizzando proprio questa tecnologia.

Nel post si legge: « From Milano to the World

From the World to the Stars

Episode 1: Tokyo ».

L’articolo Finale City-Inter, la locandina dei nerazzurri creata con l’intelligenza artificiale – FOTO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG