L’attaccante del Manchester City, Bernardo Silva, ha detto la sua in vista della Finale di Champions League contro l’Inter

Intervenuto ai microfoni di TNT Sports, il fantasista del Manchester City, Berardo Silva, ha parlato così in vista della Finale di Champions League contro l’Inter.

SULLA PARTITA –: «Se parlassi di partita normale, mentirei. Anzi, è forse la più grande partita della mia carriera. Dall’esperienza che ho di finali, la cosa migliore è preparare questa partita come una partita qualsiasi, come tutte le altre, pur sapendo che questa è una partita molto importante. È una partita che ha un peso emotivo e una pressione completamente diversa dalle altre partite. Se poi vinciamo facciamo il Treble, una cosa che è stata fatta una sola volta in Inghilterra! Adesso pensiamo alla preparazione della partita, l’allenamento e l’analisi dell’avversario, questo dovrà essere fatto come una partita normale. Si entra sempre per vincere, e con lo stesso spirito».

RESPONSABILITÀ –: «Sappiamo la responsabilità che comporta una partita come questa e che, dall’altra parte, ci sarà una squadra come l’Inter i cui giocatori daranno la vita per vincere anche questa finale. Ma dobbiamo cercare di essere più sereni possibile e affrontare questa partita con una certa normalità. Non dobbiamo essere né troppo calmi, né troppo nervosi. Forse, la cosa migliore è stare lì in mezzo ai due stati. City un’incompiuta senza Champions? Visto da fuori capisco un po’ che la pensino così, ma è un po’ ingiusto per le squadre che, per un attimo di partita, per un pallone che colpisce il palo ed esce o entra, vincono o perdono. Un episodio finisce per definire la storia di un club, o la storia di una squadra. Da quel momento in poi, la gente potrà dire che è una delle migliori squadre di sempre… o non lo sarà. Ma ci vuole quella fortuna, ci vuole quel momento».

L’articolo Bernardo Silva: «Finale con l’Inter? Sarà la più grande partita della mia carriera» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG