L’esonero di Sinisa Mihajlovic giunge a sorpresa ma non troppo visto che le riflessioni tra presidente e dirigenti erano state tante anche la scorsa estate.

Ieri pomeriggio è saltata la prima panchina della Serie A della stagione 2022/23: Sinisa Mihajlovic è stato esonerato dal Bologna.

Thiago Motta

I rossoblù sono sedicesimi in classifica con 3 punti conquistati dopo 5 gare: la dirigenza si aspettava di più ed al serbo è stato fatale il pareggio di domenica scorsa contro lo Spezia per 2-2. Si fanno diversi nomi per la sua sostituzione ma secondo Sky Sport si tratta di una corsa a due tra gli ex Inter Claudio Ranieri e Thiago Motta. Il tecnico ex Spezia sembra in leggero vantaggio perché sarebbe già stato contattato; sarebbero invece solo voci quelle riguardanti Roberto De Zerbi.

