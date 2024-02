Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, alla vigilia della sfida contro la Lazio. I dettagli

Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina alla vigilia della sfida contro la Lazio. Ecco le sue parole sulla corsa Champions che include anche i bianconeri.

PAROLE – «Abbiamo la possibilità di stare attaccati alle prime posizioni. Giochiamo contro una squadra che ci precede, una squadra forte e in salute. Nella testa dei ragazzi ci deve essere solo il pensiero di giocare bene e fare molto meglio ciò che stiamo facendo perché ultimamente non siamo riusciti ad avere continuità. Contro la Lazio ci faremo trovare sicuramente pronti. La stima di Commisso? Un piacere immenso. Lo ribadisco, il presidente ci fa sentire la sua vicinanza sempre e siamo tutti compatti e uniti. Remiamo tutti dalla stessa parte. Qualche errore ci può stare ma siamo sempre concentrati per cercare di reagire e rimediare. Domani daremo il massimo anche per il nostro presidente».

