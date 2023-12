Serse Cosmi ha ripreso l’Inter per non esser riuscita a vincere contro la Real Sociedad in Champions League: le parole

Sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, Serse Cosmi si sintonizza sull’Inter e sul pareggio contro la Real Sociedad nella fase a gironi della Champions League, costato il primo posto.

INTER- «L’Inter già di per sé… Non volutamente, ma secondo me è stato un errore. Un “errore”, diciamo. Poi magari potevi perdere la partita anche con tutti i giocatori titolari dall’inizio (si riferisce al 3-3 di Inter-Benfica con in campo le riserve, ndr). Forse ha considerato molto di più il campionato e leggermente di meno la Champions League. O forse crede ciecamente nelle proprie forze e quindi non fa differenza il primo o il secondo posto nel girone. Per me non è così. Ma se credi così tanto nelle tue forze, non ti fai problemi a giocare contro chiunque nel prossimo turno, agli ottavi di finale…».

