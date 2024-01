Il tecnico Serse Cosmi ha parlato della lotta scudetto e del possibile sorpasso in classifica della Juventus ai danni dell’Inter

Serse Cosmi ha parlato della lotta scudetto tra Inter e Juventus e del possibile sorpasso in classifica da parte dei bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Radio TV Serie A con RDS:

«Mentalmente è fondamentale fare una partita alla volta, col Sassuolo la partita non è vinta già in partenza. Il Sassuolo ha dei giocatori per creare dei problemi seri. Sorpasso? Sarebbe soltanto virtuale, vi ricordate la partita da recuperare dell’Inter col Bologna Poi perse e influì tantissimo sull’esito dello scudetto.Non c’è nulla di scontato, sia stasera che contro il Lecce la Juventus dovrà prepararle a prescindere e con la maniera giusta. E non sarà facile».

