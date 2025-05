Tutto pronto per l’ultimo atto della Champions League 2025: il 31 maggio, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, si affronteranno Inter e Paris Saint-Germain.

Una sfida inedita, ma già carica di aspettative. Per i nerazzurri si tratta della seconda finale europea dell’epoca di Simone Inzaghi, la prima è culminata nel 2023 con la sconfitta contro il Manchester City. Per i parigini, invece, è la possibilità di vincere finalmente il trofeo più prestigioso, dopo anni di rincorsa e una sola finale giocata, quella del 2020 persa contro il Bayern. L’atmosfera in città sarà elettrica. I tifosi dell’Inter accorreranno in massa, pronti a invadere le vie del centro con bandiere, cori e speranze.

I sostenitori del PSG, da parte loro, faranno lo stesso. Monaco, già splendida nei suoi scorci tra Marienplatz, il Giardino Inglese e il Palazzo di Nymphenburg, si trasformerà in un palcoscenico sportivo internazionale. L’Allianz Arena, casa del Bayern Monaco, è tra gli stadi più moderni e affascinanti d’Europa. Raggiungibile comodamente con la metropolitana (linea U6), sarà il cuore pulsante di una giornata che si preannuncia memorabile. Ma oltre allo stadio, i tifosi cercano anche un posto dove rilassarsi prima e dopo il match. Ecco quindi cinque hotel perfetti per vivere al meglio la trasferta tedesca.

Finale di Champions League: dove soggiornare

Che si arrivi in città per vivere l’adrenalina della finale o per godersi qualche giorno di relax tra cultura e birra bavarese, Monaco di Baviera offre una vasta gamma di strutture alberghiere adatte a ogni esigenza. La scelta del giusto hotel può fare la differenza tra una trasferta stressante e un’esperienza indimenticabile. Ecco cinque indirizzi selezionati per comfort, posizione e atmosfera, pensati per chi vuole vivere al meglio questo appuntamento europeo.

Hotel Dorint – Strategico, elegante e funzionale, il Dorint è una scelta eccellente per chi vuole restare vicino all’Allianz Arena. Si trova a circa 10 minuti in auto dallo stadio ed è perfetto per chi intende muoversi rapidamente tra le zone calde della città. L’atmosfera è sobria ma curata, e dopo la partita si può sorseggiare un cocktail nella lounge interna.

Hotel Lechnerhof – A 7 km dallo stadio, è l’ideale per chi cerca tranquillità senza rinunciare alla comodità. Camere luminose, piccola spa e vicinanza alle birrerie locali lo rendono perfetto sia per festeggiare che per digerire l’amarezza in caso di sconfitta.

Mandarin Oriental – Nel cuore di Monaco, a due passi dalla Hofbräuhaus, è l’opzione top per chi vuole coniugare calcio e alta ospitalità. Le suite eleganti, la terrazza e il ristorante dello chef Nobu Matsuhisa lo rendono un rifugio esclusivo.

Roomers Munich – Moderno, vivace e con una nightlife interna che fa invidia ai club della città. Oltre all’hotel, qui si trova l’Izakaya Asian Kitchen and Bar, frequentatissimo anche dai locali. Vicino al Theresienwiese, perfetto per l’Oktoberfest e per chi vuole un’atmosfera più informale.

The Rilano Hotel – Altro hotel vicino all’Allianz Arena, ideale per chi arriva in auto. Camere spaziose, ristorante interno e posizione strategica per un soggiorno comodo e ben collegato, sia per la partita che per esplorare la città.