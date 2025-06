Il Paris Saint-Germain potrebbe trovarsi nei guai dopo la finale di Champions stravinta contro l’Inter: l’inchiesta fa tremare i parigini.

La finale di Champions League non ha avuto storia. Il Paris Saint-Germain ha dominato dal primo all’ultimo minuto, rifilando all’Inter un 5-0 da record: mai prima d’ora si era registrato un divario così ampio all’ultimo atto della ‘Coppa dalle grandi orecchie’. I tifosi nerazzurri non si aspettavano di certo di sprofondare in maniera così netta, specialmente dopo aver eliminato squadroni come Bayern Monaco e Barcellona.

Il primo trionfo in Champions ha ovviamente scatenato la gioia dei tifosi parigini, che si sono riversati per le strade della capitale francese per dare il via ai festeggiamenti durati fino al mattino. Tuttavia, come spesso accade in questi casi, le celebrazioni hanno anche avuto delle conseguenze: due persone hanno perso la vita a Parigi durante i festeggiamenti, mentre tanti altri sono rimasti feriti e hanno dovuto ricorrere alle cure mediche.

Problemi, in realtà, ci sono stati anche all’Allianz Arena di Monaco. Dopo il fischio finale tantissimi tifosi del Paris Saint-Germain si sono riversati sul terreno di gioco, lanciando petardi e fumogeni, entrambi severamente vietati dalle normative UEFA. Nelle prossime ore l’organismo deciderà come intervenire in merito a questi episodi: l’impressione è che per il club del presidente Nasser Al-Khelaifi siano in arrivo pesanti sanzioni.

PSG-Inter: inchiesta ufficiale, i francesi rischiano grosso

Già verso la fine del match i tifosi del PSG hanno acceso continuamente fumogeni e razzi, scatenando anche una nuvola di fumo che hanno visto chiaramente tutti coloro che erano davanti alla TV per seguire la finale. La massima autorità calcistica europea applica da anni la tolleranza zero per questi comportamenti.

La sanzione è quindi inevitabile, non solo per i fumogeni durante la finale ma anche per la marea umana che ha invaso il campo dell’Allianz Arena al termine della sfida. I giocatori del PSG si sono trovati costretti a fuggire negli spogliatoi per evitare l’assalto dei propri tifosi, che hanno comunque provato a raggiungere gli spogliatoi per appropriarsi del trofeo appena vinto dai parigini.

Per entrambe queste situazioni la UEFA adotterà di certo il pugno duro. Oltre a una maxi multa non è da escludere la squalifica del Parc des Princes per una o più giornate della prossima Champions League. Una macchia nella grande festa del Paris Saint-Germain per il trionfo contro l’Inter.