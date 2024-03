Sorteggi Europa League, il giornalista Varriale punge ironicamente Fernando Llorente, ecco la battuta postata sui social

Sul suo profilo Twitter (ora X), il noto giornalista Varriale ha parlato dei sorteggi validi per i quarti di finale di Europa League. Ecco le parole.

VARRIALE – «Sorteggio sfortunatissimo in Europa League per le italiane. MILAN-ROMA e LIVERPOOL – ATALANTA. Ci sarà una nostra rappresentante sicuramente in semifinale ma la mano di Llorente è stata disastrosa»

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG