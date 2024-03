L’ex centrocampista Stephane Dalmat ha analizzato quanto accaduto nel doppio confronto tra le squadre di Simeone ed Inzaghi.

Stephane Dalmat a Sportitalia non ci è andato giù pesante con l’Inter per l’eliminazione dalla Champions League. “Per me la qualificazione l’Inter l’ha persa nel match d’andata: per come si era messa la partita, andava chiusa a San Siro. Quella era una partita da vincere 3-0 con un po’ di cattiveria in più. Anche perché poi si sapeva che il ritorno sarebbe stato più duro. Beh, si sapeva che in casa loro sarebbe stato molto difficile, nessuno è riuscito a vincere lì. Ed una volta che arrivi ai rigori poi diventa come una lotteria“.

Marko Arnautovic

Sui rigori sbagliati

“Al Toro ed agli altri gli direi che uno può arrivare fino ad un certo punto facendo tutto bene, ma poi sbagliare un rigore fa parte del gioco ed anche i più grandi ci sono passati. La stagione poi non è affatto finita”. I nerazzurri hanno segnato solo 2 tiri dagli 11 metri su 4 calciati: oltre al solito Calhanoglu, ha segnato anche Acerbi con un tiro centrale, parati da Oblak i tiri di Klaassen e Sanchez.

Stagione positiva

“In caso di vittoria del campionato la stagione dell’Inter è da 9, perché l’obiettivo era chiaramente quello di vincere lo Scudetto. Ed i nerazzurri hanno accumulato un grande vantaggio. Poi certo, con questo vantaggio era naturale pensare di riversare le energie sulla Champions per arrivare più lontano possibile, ma si sono trovati contro una squadra che non sarebbe stata facile da affrontare per nessuno”.

L’articolo Dalmat: “Qualificazione persa all’andata, sbagliare rigori fa parte del gioco, con Scudetto stagione da 9” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG