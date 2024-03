Vinicius Junior ancora una volta vittima di razzismo. Ecco il comunicato ufficiale del Real Madrid dopo l’ennesimo fatto

Vinicius Junior è stato nuovamente vittima di episodi di razzismo in Spagna. Tramite i suoi portali ufficiali il Real Madrid si è espresso con questo comunicato su quanto è accaduto negli ultimi giorni. Ecco il comunicato.

REAL – «Il Real Madrid chiede alla Procura di chiedere alle forze di sicurezza le registrazioni esistenti in entrambi i luoghi al fine di identificare gli autori di detti insulti razzisti e di odio. Il Real Madrid condanna questi violenti attacchi di razzismo, discriminazione e odio che si sono verificati, purtroppo ripetutamente, contro il nostro giocatore Vinicius Junior. Il nostro club continuerà a lavorare per difendere i valori del calcio e dello sport e resterà fermo nella sua lotta per la tolleranza zero di fronte ad episodi disgustosi come quelli che continuano a verificarsi negli ultimi tempi».

