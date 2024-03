Il giornalista Paolo De Paola valuta l’operato di Simone Inzaghi non restringendo il campo solo alla recente uscita dalla Champions League.

Paolo De Paola a TMW Radio ha parlato della stagione attuale dell’Inter all’indomani della cocente eliminazione dalla Champions League avvenuta ai calci di rigore. “Se Inzaghi vince lo Scudetto, sarà quello della seconda stella e certe cose sarebbero cancellate. E’ un momento di amarezza per tutti. Di solito in certi momenti influiscono testa e gambe. Per me non è stata una brutta Inter, in alcuni momenti forse è l’allenatore che dovrebbe incidere sulla testa dei suoi. Si doveva rimanere con i piedi per terra, avere sempre rabbia. Se avesse giocato con la rabbia data da Simeone ai suoi, avrebbe portato a casa la qualificazione. Ma non è una partita che incide negativamente sul percorso stagionale”.

Lautaro Martinez

I rigoristi

“Forse la lista poteva essere diversa. Si è visto in che modo hanno calciato Klaasen e Sanchez. Se si arriva così impauriti, vuol dire che l’allenatore non li ha scelti così bene quando ha fatto la lista. I primi devono avere l’adrenalina dentro, e non necessariamente sono i più forti”. In realtà le analisi di questi giorni evidenziano come il cileno soprattutto ma anche l’olandese non abbiano score entusiasmanti in carriera.

La prestazione del capitano

“Se vedo la partita, di sicuro ha messo due assist importanti ma non è stato decisivo. Da uno del suo valore ti aspetti di più”.

