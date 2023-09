Mister Serse Cosmi si è espresso a Radio Serie A sul momento complesso della Roma, che a fine ottobre sarà avversaria dell’Inter a Milano

Cosmi ha parlato così in proiezione della gara tra Inter e Roma:

«La Roma ha vinto solo contro una squadra che è sotto di lei in classifica (si riferisce all’Empoli, ndr). Se vai a Milano con pochi punti, l’Inter ti mangia! La classifica incide per tutti, anche per le grandi squadre. Adesso la Roma è nella situazione che deve fare tanti punti prima di andare a Milano. Il campionato mi sta piacendo perché proprone sempre qualcosa di nuovo».

L’articolo Cosmi: «Se la Roma va a Milano così, l’Inter la mangia» proviene da Inter News 24.

