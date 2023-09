Il pareggio in Champions dell’Inter e la sconfitta in campionato sono arrivate entrambe di mercoledì. Longari si esprime così

Gianluigi Longari porta alla luce un curioso (e preoccupante) caso che riguarda l’Inter. L’unico pareggio in Champions (con la Real Sociedad) e la sola sconfitta in campionato (col Sassuolo) sono arrivate entrambe di mercoledì.

Le sue parole a Sportitalia:

INTER– «Le due partite che l’Inter non ha vinto in stagione sono state disputate di mercoledì. Ed in entrambi i casi la formazione nerazzurra ha suo malgrado regalato almeno un tempo alla controparte. A San Sebastian fu sufficiente un secondo tempo all’arrembaggio per garantirsi il pareggio e sfiorare la rimonta. Mentre a San Siro la seconda frazione di gioco ha messo in luce fragilità caratteriali e qualche deficit fisico sul quale ci sarà modo di lavorare».

SOLUZIONE- «L’assenza di Arnautovic spingerà all’utilizzo di Klaassen come alternativa avanzata e la scelta non fa una piega. Perché giustificata dalla storia formativa dell’olandese cresciuto alla scuola di Cruyff con il mito di Litmanen. E con l’ossessione di poter diventare perfetto in quella posizione ibrida di Ghost Striker cucita su misura da Van Gaal proprio sulle caratteristiche del finlandese».

