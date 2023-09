L’ex difensore Alessandro Costacurta avverte i nerazzurri sui pericoli del girone di Champions League.

Alessandro Costacurta ha commentato l’esito del sorteggio di Champions League negli studi di Sky Sport. “Milan sfortunato è in un girone di ferro, mentre le altre hanno avuto un buon sorteggio. Le italiane hanno la possibilità di passare”.

Erling Haaland

“Nel Salisburgo mi fa paura Konaté: non so se l’avete visto nell’amichevole contro l’Inter, ma mi sembra un giocatore in grado di mettere in difficoltà qualsiasi difensore del mondo. Haaland miglior giocatore della Champions? Dopo questo premio, emerge ancora di più la grandissima prestazione di Acerbi in finale, è stato straordinario. Il modo di marcarlo quando il City arrivava sulle fasce, la capacità di anticiparlo al momento giusto, di toccarlo. Straordinario davvero“.

L’articolo Costacurta: “Acerbi marcò il miglior giocatore della Champions, attenzione a Konaté del Salisburgo” proviene da Notizie Inter.

