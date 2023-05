Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato così della Juventus e di Massimiliano Allegri. Le parole

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha parlato di Massimiliano Allegri e della Juventus.

PAROLE – «Io non ho amato il gioco di Allegri, ma non vuol dire che lo considero scarso. Non mi piace come gioca la Juve, questa è la domanda da porsi. Per me però è forte».

