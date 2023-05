Inchiesta plusvalenze Juve, già pronto il ricorso dei bianconeri contro una nuova penalizzazione. Cosa può succedere

Sky Sport prova a fare il punto su quello che succederà domani alla Juventus sul fronte dell’inchiesta per le plusvalenze.

Il club sa che si incorrerà probabilmente in una nuova penalizzazione ed è già pronto a fare ricorso al Collegio di Garanzia del CONI. Ciò significa che bisognerà aspettare le motivazioni della Corte Federale in una decina di giorni, o forse anche meno, per poi calendarizzare il nuovo processo davanti al Collegio in almeno un altro paio di settimane.

