Joe Montemurro, coach della Juventus Women, ha parlato dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni

A Juventus.com, Joe Montemurro ha parlato dopo Fiorentina Juventus Women, analizzando la sconfitta delle bianconere.

PAROLE – «Una delusione, non tanto per il risultato, ma per come è arrivato: questo atteggiamento non rientra nel nostro modo di fare, mi spiace molto mostrare ai nostri tifosi questo tipo di prestazioni, che non mi piacciono e non ho mai visto. Con la Roma dobbiamo giocarla, mettendo tutto in campo, come ogni volta che si indossa questa maglia»

