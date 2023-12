Costacurta: «Gol bellissimi della Juve al Frosinone, ma non la guardo volentieri». L’ex Milan esce allo scoperto

Costacurta al Club di Sky Sport si è espresso così sulla Juve dopo la vittoria contro il Frosinone per 1-2 grazie ai gol di Yildiz e Vlahovic. Queste le considerazioni dell’ex difensore del Milan.

COSTACURTA – «Due gol bellissimi della Juve al Frosinone che resta aggrappata all’Inter. Non è un caso che tanti giocatori stiano facendo bene. Io non guardo volentieri la Juve per come gioca, ma è una squadra».

