L’ex difensore rossonero, Billy Costacurta parla della sfida tra Milan e Napoli tra poco in campo, ecco le parole alla Gazzetta dello Sport.

Sono queste le parole di Billy Costacurta alla Gazzetta dello Sport, si esprime così l’ex difensore centrale rossonero sulla sfida tra Milan e Napoli: “È la partita che vogliamo vedere tutti, si affrontano le migliori della Serie A, le più coraggiose. Il Napoli è bello e potente: per quanto visto finora, penso sia la più convincente della Champions insieme al City. Il Milan senza Leao di fatto non lo conosciamo più: sarà interessante vedere come Pioli riadatterà i suoi, e che peso potrà avere De Ketelaere lì davanti. Dopo stasera potremo capire se il Milan può rivincere lo scudetto.“

sede Milan

Conclude così: “Kvara da una parte e Theo dall’altra sono potenzialmente devastanti. Ma occhio anche a Raspadori e a De Ketelaere: la sua partenza è stata meno esplosiva di quella di Kvaratskhelia, però al Milan ci sono molti esempi di talenti sbocciati nel tempo, da Leao a Tonali, bisogna dargli tempo. De Ketelaere regge la pressione di San Siro, e questo è già un ottimo inizio: chissà che stasera…“

