Il giornalista Matteo Marani parla a Sky dell’Inter dopo la partita contro l’Udinese. Si esprime così sui nerazzurri.

Ecco le parole di Matteo Marani, giornalista di Sky che parla così della sfida tra Inter e Udinese, vinta dai friulani: “Era un momento che si sperava passato con gli ultimi risultati, che avessero tamponato l’emergenza. Oggi una caduta pesante, anche perché andiamo alla sosta per la nazionale. L’Inter prende ancora tre gol fuori casa, oggi la squadra che sembrava in lotta per lo scudetto era l’Udinese non l’Inter.“

Alessandro Bastoni

Sempre a SKY, Marocchi da la sua opinione sui nerazzurri: “Rendiamo merito all’Udinese, la classifica non mente mai. Sta lavorando benissimo. La sostituzione degli ammoniti? E’ come definire i giocatori irresponsabili, e non è bello. Essere sostituito perché sto giocando male è un conto, essere cambiato perché considerato un bambino irresponsabile è un altro. Giocatori come Bastoni sono già dei nazionali, ci sarei rimasto molto male.”

