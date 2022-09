Sono queste le parole del giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin che parla a Tutti Convocati, così sull’Inter.

Ecco le parole del giornalista Fabrizio Biasin che parla a Tutti Convocati della prestazione dell’Inter contro l’Udinese: “Oggi è molto difficile stare dalla parte di Inzaghi, perchè l’ha persa lui per primo. La squadra non c’era dal punto di vista fisico, mentale, dell’atteggiamento e dell’applicazione. L’Inter, che ha sempre basato tanto sulla corsa, oggi non corre.“

Sede Inter

Conclude così: “Inzaghi ha cambiato la difesa almeno tre volte nei 90 minuti, avrà fatto girare la testa a tutti. Oggi ha tolto Acerbi, che nessuno voleva, che stava facendo bene, e ha messo DeVrij che combina un disastro e regala il vantaggio all’Udinese.“

Sul proprio Twitter, il giornalista rincara la dose: “Il doppio cambio alla mezz’ora (perché?), Correa per Dzeko (il più bravo davanti), la decisione di togliere il migliore tra i nerazzurri (Acerbi), una condizione fisica imbarazzante: oggi è stato un disastro di gestione, prima ancora che di gioco. Pessimi.“

