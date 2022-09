Lazio, Immobile: «Non guardo i numeri. Germe? Sarri ha parlato a caldo». Le parole dell’attaccante

Intervenuto a DAZN, Ciro Immobile ha dichiarato:

NUMERI – «Nella mia testa c’è sempre la voglia di migliorarsi e cercare di fare il massimo in ogni partita e in ogni stagione. Grazie ai miei compagni sto raggiungendo cifre importanti. Ancora è lunga, io guardo poco i numeri. Quando li raggiungo poi me li ricordate voi, ma io penso solo alla prossima partita»

RISPOSTA POST EUROPA – «C’era tanta delusione dopo l’Europa, una partita sottovalutata. Oggi non era la partita della riscossa ma solo per far vedere che siamo cresciuti. Lo scorso anno anche ci è capitato ma stavolta è stato diverso. Il Mister ha parlato a caldo, non si riferiva a nessuno in particolare. Il germe sono questi cali di tensione, quando si perde è colpa di tutti, Io ci ho messo la faccia riportando il pensiero della squadra».

CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24.COM

L’articolo Lazio, Immobile: «Non guardo i numeri. Germe? Sarri ha parlato a caldo» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG