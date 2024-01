Billy Costacurta si è espresso sulla sfida tra Inter e Verona, analizzando alcuni episodi

Le parole di Costacurta a Sky Sport riguardo al match tra Inter e Verona, nello specifico sul gol di Henry:

«Lì c’è stato un doppio errore, sia nell’impostazione quando Marko Arnautovic ha perso palla sia Francesco Acerbi sul cross. Era diciassette mesi che non sbagliava un intervento tecnico in area: può capitare fare un errore, ma non li ho visti in difficoltà sinceramente. È chiaro che le squadre sanno difendersi, sono fisiche e quindi diventa un po’ tutto più difficile».

