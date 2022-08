Parla Alessandro Costacurta a Sky, sono queste le parole dell’ex centrale difensivo rossonero sul Milan nel mercato.

Ecco le parole di Alessandro Costacurta ex difensore rossonero intervenuto a Sky sul mercato del Milan: “La solidità dei due difensori centrali porta gli altri ad essere più aggressivi. È una spinta che arriva da dietro. Non perdono un duello, sono sempre attenti e concentrati. Contro il Bologna ho visto una bellissima energia del pubblico e di un paio di giocatori. La notizia buona per il Milan è il nuovo giocatore. I due difensori centrali sono molto solidi.”

sede Milan

Carlo Pellegatti a Radio 24 nella trasmissione Tutti Convocati da la sua opinione: “Centrocampista per il mercato del Milan? L’altro giorno mi avevano detto che Joao Gomes era nella lista, ma è troppo costoso. Se adesso dovessi scommettere 5 cent o c’è il nome X oppure Vranckx.”

