L’ex difensore del Milan Alessandro Costacurta si è espresso sulla corsa Scudetto che secondo lui vede le milanesi avvantaggiate sulle altre.

Alessandro Costacurta ha provato a dare la sua previsione sulla Serie A che sta per cominciare; ecco le sue parole a Il Giornale. “Credo che per iniziare a capire chi realmente lotterà per lo scudetto ci vorranno un po’ di partite perché non è affatto facile. Penso che ci saranno Milan e Inter che si lotteranno il titolo e credo che quest’anno ci sarà anche la Juventus che l’anno scorso ha invece passato una stagione difficile. L’Atalanta pensavo potesse lottare per lo scudetto l’anno scorso e penso che sia in calo e sostituita dalla Roma nelle gerarchie”.

Brahim Diaz

“Infine, c’è il Napoli che mi sembra in calo anche perché hanno perso Koulibaly e Insigne che non sono facili da sostituire, quelli nuovi sono sicuramente promettenti ma ad oggi vedo che Inter, Milan, Juventus e Roma si giocheranno i primi quattro posti con le due milanesi e la Juventus che hanno qualcosa in più rispetto ai giallorossi. Penso che l’Inter sia la più forte ma oggi che è il 10 agosto è difficile dire che i nerazzurri siano realmente superiori al Milan campione d’Italia che ha fatto vedere di avere gioco ed organizzazione sotto tutti i punti di vista. Se l’Inter resta questa, però, senza cedere né Skriniar né altri giocatori decisivi, la vedo qualitativamente superiore alle altre. Il Milan ad esempio ha perso un giocatore chiave come Kessie e non l’ha ancora rimpiazzato mentre ha preso un giocatore offensivo che penso sia meglio di Brahim Diaz. Staremo a vedere cosa dice il campo ma ad oggi penso che Milan, Inter e Juventus abbiano un vantaggio rispetto alla Roma”.

