L’estremo difensore dei Blancos sta vivendo una stagione difficilissima e quando sembrava prossimo al rientra ha accusato un altro infortunio.

Il Real Madrid è alle prese con un nuovo problema accorso a Thibaut Courtois: il francese era in fase di recupero da un infortunio al legamento crociato e non giocava dall’agosto dello scorso anno. Ora però è nuovamente ai box a causa di una lesione del menisco interno del ginocchio destro.

La situazione

Dopo la conferma del nuovo infortunio che lo terrà fuori dai giochi per due mesi, Fichajes riferisce che il Real Madrid sta valutando le opzioni su chi possa essere il portiere titolare la prossima stagione. Sarebbero tre le opzioni per rafforzare il ruolo. La prima è Diogo Costa, portiere portoghese di 24 anni che attualmente gioca nel Porto: è titolare della Nazionale portoghese ed è da tempo nel mirino dei Blancos. Si potrebbe poi aspettare il recupero di Courtois continuando a far giocare Andriy Lunin ma nonostante stia giocando bene in questa stagione si ha ancora qualche dubbio sulla tenuta di quest’ultimo nei momenti importanti.

Thibaut Courtois

Occhi sull’ex Lille

Un’altra opzione per il Real Madrid è quella di acquistare Mike Maignan. Considerato uno dei migliori portieri al mondo, la sua eventuale uscita potrebbe dipendere dalle esigenze finanziarie del Milan. Il bilancio dei rossoneri è in positivo ma come dimostra Tonali alla giusta cifra tutti sono cedibili; certo “la giusta cifra” dovrà essere molto alta anche solo per convincere i dirigenti del Milan a trattare. Per il momento c’è distanza sul rinnovo di Maignan ma le parti continuano a lavorare per trovare un’intesa.

