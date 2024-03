L’ex difensore Filippo Galli ha sottolineato come anche i rossoneri avevano l’obiettivo di vincere lo Scudetto ad inizio stagione.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Filippo Galli che ha detto la sua sul derby del 22 aprile che potrebbe consegnare lo Scudetto all’Inter. “Giochiamocela, tutta la vita. E battiamo l’Inter. Vederli festeggiare lo Scudetto in casa nostra sarebbe uno smacco”.

La scelta

“Potendo scegliere tra un derby da giocare contro l’Inter già campione d’Italia e un derby che può assegnare matematicamente il titolo ai nerazzurri, scelgo la seconda opzione. L’Inter, di fatto, il campionato lo ha già vinto, ma la certezza aritmetica non può, non deve arrivare il 22 aprile: per il Milan sarebbe una doppia beffa”.

Milan

Obiettivo comune

“Inter e Milan questa estate erano partite per giocarsi la seconda stella e Inzaghi ha staccato Pioli già a metà della corsa. Una bella botta. Che diventerebbe pesantissima qualora festeggiassero quella seconda stella proprio in casa dei rossoneri“.

L’avviso

“Se l’Inter vincesse lo scudetto battendo il Milan, peserebbe tanto, tantissimo. Ricordiamoci che il Milan arriva da cinque sconfitte su cinque nel 2023, i tifosi sono già parecchio scottati da questa manita nerazzurra. Un k.o. che cucirebbe lo scudetto sulle maglie dell’Inter rischierebbe di “macchiare” il passato recente del Milan. Non lo cancellerebbe ma lo farebbe passare in secondo piano”.

L’atmosfera

“Con uno scudetto nell’aria, la temperatura non potrà che essere bollente, fuori e dentro lo stadio. I tifosi milanisti sosterranno Leão e compagni come sempre, ne sono sicuro. Anche se molto dipenderà… dalla Roma. Se il Milan si presentasse di fronte all’Inter con una semifinale di Europa League in tasca…”.

