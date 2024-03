Il giornalista Sebastiano Vernazza sostiene che l’ex capitano nerazzurro potrebbe fare molto bene in maglia rossonera.

Sebastiano Vernazza sul sito della Gazzetta dello Sport “suggerisce” al Milan di acquistare Mauro Icardi: “Perché il Milan non punta su Icardi? L’argentino gioca da due stagioni in Turchia, nel Galatasaray, e non smette di fare gol, con la maglia giallorossa della squadra di Istanbul ne ha segnati 46 in 64 presenze ufficiali“.

Il precedente

“Non sappiamo chi sarà il prossimo allenatore del Milan. Se Stefano Pioli rimanesse al suo posto, il problema dell’integrazione di Icardi sarebbe relativo. Pioli ha allenato Icardi nell’Inter 2016-17 senza intaccarne le doti. Sotto l’ala di Pioli, Icardi ha segnato 15 gol in 24 partite ufficiali. Icardi è un “animale” da area di rigore, un caimano dei sedici metri. Fategli arrivare la palla in quel perimetro e qualcosa combinerà. Icardi milanista sarebbe una provocazione alla Milano interista”.

Mauro Icardi

Milanese d’azione

“Icardi ritornerebbe volentieri a Milano, dove conserva la proprietà di case pronte a riaccoglierlo. E lo stesso la moglie, Wanda Nara, e i loro figli, “milanesi” di adozione, qualcuno di nascita […]. Icardi ha dimostrato sul campo di essere impermeabile alle influenze esterne. Quando gioca, segna, e tanto basta. Icardi al Milan, perché no? Immaginate il primo derby…”.

Gli scenari

In realtà Maurito guadagna tanto in Turchia e potrebbe costare tanto anche il suo cartellino al di là del fatto che lui possa voler tornare a Milano. È un attaccante molto diverso da Giroud, Jovic ed anche Zirkzee, visto che si pensa che il Milan possa puntare sull’olandese in vista della prossima stagione.

