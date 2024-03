Brutte notizie in casa Milan. Bennacer ha lasciato il ritiro dell’Algeria per infortunio e farà rientro a Milano.

Ancora una brutta notizia in casa Milan derivante dagli impegni dei propri calciatori con le loro rispettive nazionali. È notizia appena l’infortunio di Bennacer che, su autorizzazione della nazionale algerina, ha lasciato il ritiro in direzione Milano.

Ismael Bennacer

Il comunicato della nazionale algerina

“Il centrocampista Ismail BENNACER è stato autorizzato questo mercoledì 20 MARZO 2024 a lasciare la sede dell’incontro dei Verdi dall’allenatore della nazionale Vladimir PETKOVIC a causa di lievi dolori.

Dopo gli accertamenti dello staff medico e per non correre il minimo rischio, è stato deciso, d’intesa con l’allenatore della Nazionale, di rilasciarlo e consentirgli di unirsi al suo club, il Milan, per continuare le cure.

Ricordiamo che il ct della Nazionale Vladimir PETKOVIC aveva chiamato come rinforzo il giocatore dello Charleroi Adem ZORGANE, arrivato lunedì scorso al CTN del Sidi Moussa“.

Il rientro a Milano

Nelle prossime ore Bennacer dovrebbe far rientro a Milanello, dove con ogni ogni probabilità sarà visionato dallo staff medico rossonero per accertare nel dettaglio la natura del problema accusato dal centrocampista algerino. La speranza è che il giocatore si sia fermato per tempo, così da non pregiudicare il suo impiego sabato 30 marzo nella delicata trasferta rossonera sul campo della Fiorentina di Italiano al Franchi di Firenze. Partita alla quale già non potrà esserci Theo Hernandez, squalificato dal Giudice Sportivo per un turno di campionato.

