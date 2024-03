Il Milan, nel prossimo mercato, potrebbe perdere Theo. Moncada però avrebbe già individuato il suo sostituto.

Mercato, sempre mercato. Sembra essere questo il mantra del mondo pallonaro che non conosce soste. A pochi mesi dall’apertura del mercato estivo, già si iniziano a delineare alcune operazioni che tra giugno e luglio si andranno a definire. Theo è sempre più un pezzo pregiato della vetrina rossonera, attirando ovviamente molti estimatori. Nonostante la volontà dei rossoneri di blindare il proprio terzino, secondo i media spagnoli di Fichajes.net, Moncada avrebbe giù individuato il suo sostituto.

Theo Hernandez

Theo, miste 100 milioni

L’interesse del Bayern Monaco per Theo Hernandez è concreto, così come vi abbiamo documentato negli ultimi giorni. La quasi certa perdita da Davies, in direzione Madrid sponda Blancos, imporrà ai bavaresi di cercare sul mercato un valido e autorevole sostituto. Tutti gli indizi conducono al 19 rossonero, il cui contratto scade nel 2026. Il Milan per ora non ha voluto nemmeno ascoltare possibili proposte, alzando un muro di 100 milioni per liberarsi di Theo. Sotto traccia però Moncada starebbe già lavorando al suo sostituto. Come riportato da Fichajes.net, il Milan avrebbe messo nel mirino, nell’eventualità di cessione del francese, Mendy del Real Madrid.

Prove di rinnovo con Theo

Il Milan, nonostante la clamorosa indiscrezione dei media spagnoli di Fichajes.net, sta lavorando al rinnovo di Theo. La priorità della dirigenza rossonera è ripartire dai migliori anche nella prossima stagione per dare costrutto al desiderio chiamato seconda stella sul petto. Sono attesi nelle prossime settimane degli incontri tra le parti, per trovare l’accordo sul prolungamento di contratto. Da quanto ci risulta Theo è un perno inamovibile del Milan del futuro.

L’articolo Milan, clamoroso dalla Spagna: Moncada ha scelto il sostituto di Theo! proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG