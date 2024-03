Milan-Inter del prossimo 22 aprile è già nella storia. Mai infatti un derby è stato giocato di lunedì, unico giorno della settimana mancante.

E’ derby tutta la settimana, verrebbe da dire. La stracittadina porta da sempre in seno aneddoti, retroscena e curiosità destinati a diventare pezzi di storia delle memorie collettive, siano essi tifosi dell’Inter o del Milan. La Madonnina, almeno due volte l’anno, assiste al “duello” della propria gente, tra chi veste i colori nerazzurri e chi quelli rossoneri, entrambi affannosi e ardenti dal desiderio di festeggiare il trionfo al suo cospetto. Quest’anno però il derby, ancora prima di giocarsi, è già nella storia.

San Siro

Mai di lunedì

Dicevamo…è derby tutta la settimana, verrebbe da dire, mai più vero di quest’anno. Dopo lo slittamento della partita, in seguito alla richiesta del Milan di poter godere di un giorno in più di riposo al rientro dalla sfida contro i giallorossi in Europa League a Roma, per la prima volta il derby di Milano si giocherà di lunedì. Era l’unico giorno che mancava all’appello e, potremmo dire finalmente, anche questo ultimo tabù è crollato. La stracittadina meneghina negli anni è stata teatro di sogni, speranze e palcoscenico europeo di lusso, con vista sulla finale di Champions League. Non poteva mancare all’appello un derby di lunedì, al rientro dal lavoro dopo il week end ma con tanta voglia di emozionarsi a San Siro.

C’è anche un altro “mai” che….

Inutile girarci attorno, l’Inter potrebbe festeggiare lo scudetto della seconda stella proprio nel derby contro il Milan, cosa mai avvenuta prima nella storia della stracittadina meneghina. Per i rossoneri sarebbe uno smacco difficile da digerire, considerando che la squadra di Pioli ha perduto gli ultimi 5 incontri contro i nerazzurri. Uno scenario da scongiurare a tutti i costi, perché il prossimo derby possa essere ricordato solo come la prima volta di lunedì e nulla più.

L’articolo Milan-Inter del 22 aprile sarà il derby delle prime volte! Mai infatti… proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG