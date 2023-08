Alessio Cragno, nuovo portiere del Sassuolo, ha parlato ai canali ufficiali del club neroverde della sua nuova esperienza in Emilia-Romagna

MONZA – «Lasciare Cagliari non è stato facile per il rapporto che si era creato con la città. Mia moglie è di Cagliari, i miei figli sono nati a Cagliari, avevo passato 7 anni a Cagliari. Poi c’è stata l’esperienza di Monza che a livello personale non è stata positiva perché non ho trovato spazio ma anche quello penso che mi abbia aiutato a crescere, mi sono ritrovato ad affrontare una situazione diversa, mi è servito».

SASSUOLO – «La prima volta che c’è stato un contatto con il Sassuolo, io speravo che si potesse concretizzare la cosa. È stata una cosa partita un po’ più da lontana, anche se si è fatta velocemente. Ho aspettato, speravo che prima o poi si concretizzasse. Ho tanta voglia perché la stagione scorsa non è stata positiva per me. Ho tanta voglia di fare, tanta voglia di rimettermi in gioco e di dimostrare che quella dell’anno scorso è stata un’esperienza sfortunata».

